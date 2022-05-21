Полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев заверил, что вместе с командой отдаст все силы, чтобы пробиться на чемпионат мира в Катаре.

"Мы понимаем, что единственный результат, который должен быть в матче против Шотландии – это победа. Мы сами ничего другого не ждем. Понимаем, насколько важен этот матч, какой мы прошли путь.

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Знаем и видим, какая ситуация постигла нас в этом году, но наши воины продемонстрировали, насколько мы сильны духом, наша нация и все граждане, которые помогают даже не на фронте, а волонтерят и вносят помощь и работают ради одной победы. Хотим и делаем все на тренировках, чтобы показать уверенный и желаемый результат, которого все от нас ждут", – сказал Караваев в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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