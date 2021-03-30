Защитник Динамо Александр Караваев может снова перебраться в турецкую Суперлигу.

Агент футболиста занимается поиском нового места работы для своего клиента и уже предложил его услуги Трабзонспору, утверждает karadenizgazete.com.tr. Александр имеет опыт игры в Турции, ведь в свое время выступал за Фенербахче.

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По информации издания, такая идея нравится руководству клуба, которое оставило последнее слово за главным тренером команды. Абдулла Авчи нуждается в усилении на правый фланг защиты и получил заверение, что клуб готов организовать приход Караваева.

К слову, Трабзонспор в нынешнем сезоне борется за еврокубки, после 30-ти туров занимая четвертое место в турнирной таблице, которое дает право играть в Лиге Европы.

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