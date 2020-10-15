Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал жесткий разговор Андрея Шевченко с Виталием Миколенко на тренировке перед матчем против Испании.

"Это обычный рабочий момент. Ничего такого. Андрей Николаевич часто может и напихать, и подбодрить, и пошутить. Это обычный рабочий момент, ничего комментировать", – поделился Караваев в эфире Youtube-каналу УАФ.

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Отметим, что Шевченко на тренировке перед матчем против Испании жестко пресек смешки некоторых игроков сборной Украины, в частности, Виталия Миколенко.

Такой настрой на работу дал положительный результат в матче против Испании – сборная Украины одержала историческую победу над пиренейцами (1:0).

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