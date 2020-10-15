Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував жорстку розмову Андрія Шевченка із Віталієм Миколенком на тренуванні перед матчем проти Іспанії.

"Це звичайний робочий момент. Нічого такого. Андрій Миколайович часто може і напхати, і підбадьорити, і пожартувати. Це звичайний робочий момент, нічого коментувати", – поділився Караваєв у ефірі Youtube-каналу УАФ.

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Зазначимо, що Шевченко на тренуванні перед матчем проти Іспанії жорстко присік смішки деяких гравців збірної України, зокрема, Віталія Миколенка.

Таке налаштування на роботу дало позитивний результат у матчі проти Іспанії – збірна України здобула історичну перемогу над піренейцями (1:0).

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