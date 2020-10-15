Караваєв оцінив жорстке звернення Шевченка до Миколенка
Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував жорстку розмову Андрія Шевченка із Віталієм Миколенком на тренуванні перед матчем проти Іспанії.
"Це звичайний робочий момент. Нічого такого. Андрій Миколайович часто може і напхати, і підбадьорити, і пожартувати. Це звичайний робочий момент, нічого коментувати", – поділився Караваєв у ефірі Youtube-каналу УАФ.
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Зазначимо, що Шевченко на тренуванні перед матчем проти Іспанії жорстко присік смішки деяких гравців збірної України, зокрема, Віталія Миколенка.
Таке налаштування на роботу дало позитивний результат у матчі проти Іспанії – збірна України здобула історичну перемогу над піренейцями (1:0).
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