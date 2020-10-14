Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа стал антигероем матча Лиги наций, в котором его команда сенсационно проиграла Украине. Рассказываем, как это произошло.

Испания потерпела минимальное поражение от команды Шевченко – единственный гол во встрече забил Виктор Цыганков. Вингер воспользовался пасом Ярмоленко, ворвался в свободный коридор по центру и издалека расстрелял ворота. Давид Де Хеа не сумел спасти гостей, ведь вышел далеко и остался в полупозиции.

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Испанская пресса разносит Давида, английские СМИ смакуют его фейл, сеть взорвалась новой волной критики. А причины такого "помутнения" очень парадоксальные. The Athletic рассказывает, что окружение футболиста убеждено: "Пропущенный от Украины гол – это следствие изменений игрового стиля, которые Давид внедряет из-за желания совершенствоваться". Что это значит? Объясняем.

Де Хеа годами сохранял высоченный уровень игры и тащил на себе кризисный Манчестер Юнайтед. В последние сезоны ситуация изменилась: испанец больше не демонстрирует чудес, не выделяется ни в команде, ни на фоне АПЛ. Кроме этого, у Давида появился серьезный конкурент – молодой Дин Хендерсон прекрасно проявил себя в Шеффилд Юнайтед и готов бороться за основу МЮ.

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В то же время Де Хеа на время потерял статус первого номера в сборной Испании – Роберт Морено, подменявший Луиса Энрике во главе "Фурии Рохи", предпочитал Кепу. Только с возвращением Энрике голкипер МЮ отвоевал место в стартовом составе. По информации The Athletic, такое решение Морено без консультации с Энрике стало одной из главных причин дальнейшей ссоры тренеров.

Де Хеа не считает предыдущие сезоны провальными в своем исполнении, но четко понимает, что в некоторых аспектах недотягивает до лучших голкиперов современности. Поэтому он решил несколько изменить свой стиль, расширить арсенал, отойти от игры только на линии.

Во время короткого летного отпуска Давид набрал своему бывшему тренеру по молодежной сборной Испании Мигелю Анхелю Эспаньи. Он попросил о персональных тренировках в пригороде Мадрида.

В основном они работали над тем, как Де Хеа лучше позиционировать себя на поле, чтобы иметь возможность вовремя выйти из ворот и подчистить за обороной. Еще один аспект, который хотел подтянуть голкипер, это работа с мячом ногами.

Игра за сборную Испании в сентябрьских и октябрьских матчах помогает Де Хеа реализовать недавно полученные навыки. Луис Энрике требует разыгрывать коротким пасом от вратаря, а также играет с высокой линией обороны. Тренер просит Давида действовать значительно выше, чем тот привык в клубе, чтобы страховать центрбеков.

Де Хеа в целом очень солидно выглядел в течение двух последних международных пауз, и даже против Украины пару раз эффективно включал Мануэля Нойера, выходя за пределы штрафной площади.

Тепловая карта ДДХ против Украины:

Эпизод на 76-й минуте стал роковым, но это не потеря квалификации, а ошибка в результате перехода на новый стиль, к которому Давид только привыкает.

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