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Караваев: Нигериец просто врезался в меня, а судья назначил пенальти

09:45 42 Читати українською
Караваев: Нигериец просто врезался в меня, а судья назначил пенальти
Александр Караваев / фото: Д. Руденко

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями от ничьей в товарищеском матче против Нигерии.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Чем удивила Нигерия? Быстрым переходом из обороны в атаки. Они очень хорошо накрывали и хорошо бежали. Невозможно было ошибаться. Думаю, что мы очень много сделали ошибок. Играем в открытый футбол и должны доставлять мяч к игрокам, которые находятся на фланге.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Пенальти? Игрок просто врезался в меня, а судья назначил пенальти в пользу атаки. В следующий раз буду играть осторожнее. Мы показали характер и могли выиграть этот матч", – поделился Караваев в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, сборная Украины в товарищеском матче расписала результативной ничьей с Нигерией (2:2).

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Теги
Товарищеские матчи Товарищеские матчи Украина Украина Нигерия Нигерия Сборная Украины Украина - Нигерия Александр Караваев Александр Караваев
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