Караваев: Нигериец просто врезался в меня, а судья назначил пенальти

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями от ничьей в товарищеском матче против Нигерии.

"Чем удивила Нигерия? Быстрым переходом из обороны в атаки. Они очень хорошо накрывали и хорошо бежали. Невозможно было ошибаться. Думаю, что мы очень много сделали ошибок. Играем в открытый футбол и должны доставлять мяч к игрокам, которые находятся на фланге.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Пенальти? Игрок просто врезался в меня, а судья назначил пенальти в пользу атаки. В следующий раз буду играть осторожнее. Мы показали характер и могли выиграть этот матч", – поделился Караваев в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, сборная Украины в товарищеском матче расписала результативной ничьей с Нигерией (2:2).

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