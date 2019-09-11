Караваєв: Нігерієць просто врізався в мене, а суддя призначив пенальті

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився враженнями від нічиєї в товариському матчі проти Нігерії.

"Чим здивувала Нігерія? Швидким переходом з оборони в атаки. Вони дуже добре накривали і добре бігли. Неможливо було помилятися. Думаю, що ми дуже багато зробили помилок. Граємо у відкритий футбол і повинні доставляти м'яч до гравців, які перебувають на фланзі.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Пенальті? Гравець просто врізався в мене, а суддя призначив пенальті на користь атаки. Наступного разу буду грати обережніше. Ми показали характер і могли виграти цей матч", – поділився Караваєв в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України в товариському матчі розписала результативною нічиєю з Нігерією (2:2).

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