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Караваєв: Нігерієць просто врізався в мене, а суддя призначив пенальті

09:42 734 Читать на русском
Караваєв: Нігерієць просто врізався в мене, а суддя призначив пенальті
Олександр Караваєв / фото: Д. Руденко

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився враженнями від нічиєї в товариському матчі проти Нігерії.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Чим здивувала Нігерія? Швидким переходом з оборони в атаки. Вони дуже добре накривали і добре бігли. Неможливо було помилятися. Думаю, що ми дуже багато зробили помилок. Граємо у відкритий футбол і повинні доставляти м'яч до гравців, які перебувають на фланзі.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Пенальті? Гравець просто врізався в мене, а суддя призначив пенальті на користь атаки. Наступного разу буду грати обережніше. Ми показали характер і могли виграти цей матч", – поділився Караваєв в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України в товариському матчі розписала результативною нічиєю з Нігерією (2:2).

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Теги
Україна Україна Нігерія Нігерія Збірна України Україна - Нігерія Товариські матчі Товариські матчі Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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