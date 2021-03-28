Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком игроков, которые будут противостоять финнам в матче 2-го тура отбора к ЧМ-2022.

Шевченко включил в заявку на матч против Финляндии 23 игроков, сообщает официальный сайт УАФ. Отметим отсутствие в списке Лунина, Шепелева, Ризныка, Тимчика и Довбика, а также Ярмоленко, который вернулся в расположение Вест Хэма.

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Голкиперы: Бущан, Пятов, Трубин.

Защитники: Соболь, Забарный, Кривцов, Сирота, Конопля, Михайличенко, Миколенко, Караваев, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Зубков, Зинченко, Макаренко, Коваленко.

Нападающие: Яремчук, Мораес.

Матч Украина – Финляндия стартует 28 марта в 21:45 на НСК Олимпийский. Обе команды набрали по одному очку в первом туре группы D. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, а Суоми расписали мировую с Боснией и Герцеговиной.

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