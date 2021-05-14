"Конечно, не ожидал, что выйду на замену вместо Миколенко на старте. Когда увидел, что Виталик лежит, был уверен, что он поднимется. На руку ему наступили. Но Мистер нам всегда говорит, что мы должны быть готовы к матчу, команда не может состоять из 11 человек. Каждый в любую минуту должен быть готов выйти и сыграть.

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Я был готов. Не скажу, что сразу вошел в игру. Было тяжеловато физически, но важно правильно сыграть и стараться не паниковать, войти в ритм. А потом уже легче. В течение сезона мы изучили все требования Мистера, и лично я вижу, что он хочет, чтобы я играл на разных позициях. Если я буду нужен команде слева, без проблем, справа или в центре – тоже без проблем.

Самые тяжелые были первые минут 10-15 после того, как вышел на поле. Нужно было почувствовать уверенность, не выдумывать и играть просто, первый пас отдать своему. А уж когда почувствовал ритм, то пытаешься играть увереннее и более рискованно. А уж когда чувствуешь игру, как говорит Мистер, ловишь кураж и на этом можно и нужно играть", – сказал Караваев в эфире ТК Футбол.

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