Нападающий немецкого Аугсбурга и сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович поделился ожиданиями от матча с Украиной за выход на чемпионат Европы.

“Я не могу передать словами, с каким нетерпением жду эту игру. Я каждый день говорю об этом со своей семьей, братом, девушкой.

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Я хочу показать, что могу делать все то, что я делаю здесь, в Бундеслиге, в национальной сборной. Многие люди сомневались во мне и до сих пор сомневаются, думают, что я хорошо играю и забиваю голы только в клубе. Моя цель – убедить их и помочь сборной поехать на Евро.

Фактор своего поля – это, обычно, преимущество. Мы играем перед своими людьми, друзьями, семьей, поэтому это может быть дополнительным толчком для каждого из наших игроков.

Игры с Украиной (1:1 и 0:2 в квалификации на ЧМ-2022, – прим.) помогли нам, потому что мы частично познакомились с командой. Но я думаю, что теперь все будет совсем по-другому. Давление другое, ставка более важна. Я думаю, что мы должны больше смотреть на себя, чем на все остальные команды, которые там будут", – цитирует Демировича Radiosarajevo.ba.

Напомним, поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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