Защитник Динамо Александр Караваев не прогнозирует своей команде легкой прогулки в матче за выход в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

"Команда сейчас на подъеме. Они финишировали вторыми в чемпионате. Фенербахче – это топ-клуб Турции.

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Эксперты оценивают шансы команд, но в квалификационных раундах может произойти все что угодно. Нельзя их недооценивать.

Помню сезон, когда Аякс дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Они тогда начинали с квалификации, и многие считали их слабой командой, потому что там было много молодых игроков. Однако Аякс тогда показал результат и заявил о себе на всю Европу.

Я считаю, что Фенербахче был одной из сильнейших команд, которые могли нам попасть во время отбора", – сказал Караваев в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче состоится 19 июля. К слову, Караваев выступал в составе турецкой команды в 2017 году на правах аренды из Шахтера.

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