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Карапетян упрекнул Бонуччи: "Ты поступил позорно"

14:57 145 Читати українською
Карапетян упрекнул Бонуччи: "Ты поступил позорно"
Армения – Италия 1:3

После матча Армения – Италия Александр Карапетян эмоционально высказался в адрес итальянского защитника.

11’ Александр Карапетян
45+1’ Александр Карапетян
 
Андреа Белотти 28’
Лоренцо Пеллегрини 77’
Андреа Белотти 80’
11’ Александр Карапетян
28’ Андреа Белотти
45+1’ Александр Карапетян
77’ Лоренцо Пеллегрини
80’ Андреа Белотти

Нападающий сборной Армении Александр Карапетян считает несправедливым свое удаление в отборочном матче Евро-2020 против Италии (1:3).

Исторический рекорд сборной Италии в видеообзоре матча против Армении – 3:1

В конце первого тайма защитник "Скуадры Адзурры" Леонардо Бонуччи упал на газон после столкновения с армянским форвардом. Арбитр встречи показал Карапетяну вторую желтую карточку и удалил игрока. Однако повторы показали, что в этом эпизоде все было не так однозначно.

"Я очень уважаю тебя за твои успехи в футбольной жизни, но это было позорно", – обратился Карапетян к Бонуччи через сторис своего инстаграма.

Следует отметить, что Карапетян забил первый гол в этом матче, а к его удалению счет в игре был равным.

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Теги
Евро-2020 Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи Италия Италия Армения Армения Армения - Италия Александр Карапетян Александр Карапетян
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