Карапетян упрекнул Бонуччи: "Ты поступил позорно"

После матча Армения – Италия Александр Карапетян эмоционально высказался в адрес итальянского защитника.

Нападающий сборной Армении Александр Карапетян считает несправедливым свое удаление в отборочном матче Евро-2020 против Италии (1:3).

Исторический рекорд сборной Италии в видеообзоре матча против Армении – 3:1

В конце первого тайма защитник "Скуадры Адзурры" Леонардо Бонуччи упал на газон после столкновения с армянским форвардом. Арбитр встречи показал Карапетяну вторую желтую карточку и удалил игрока. Однако повторы показали, что в этом эпизоде все было не так однозначно.

"Я очень уважаю тебя за твои успехи в футбольной жизни, но это было позорно", – обратился Карапетян к Бонуччи через сторис своего инстаграма.

Следует отметить, что Карапетян забил первый гол в этом матче, а к его удалению счет в игре был равным.