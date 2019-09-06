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Карапетян дорікнув Бонуччі: "Ти вчинив ганебно"

14:56 569 Читать на русском
Карапетян дорікнув Бонуччі: "Ти вчинив ганебно"
Вірменія – Італія 1:3

Після матчу Вірменія – Італія Александр Карапетян емоційно висловився на адресу італійського захисника.

11’ Александр Карапетян
45+1’ Александр Карапетян
 
Андреа Белотті 28’
Лоренцо Пеллегріні 77’
Андреа Белотті 80’
11’ Александр Карапетян
28’ Андреа Белотті
45+1’ Александр Карапетян
77’ Лоренцо Пеллегріні
80’ Андреа Белотті

Нападаючий збірної Вірменії Александр Карапетян вважає несправедливим своє вилучення у відбірковому матчі Євро-2020 проти Італії (1:3).

Історичний рекорд збірної Італії у відеоогляді матчу проти Вірменії – 3:1

У кінці першого тайму захисник "Скуадри Адзурри" Леонардо Бонуччі впав на газон після зіткнення з вірменським форвардом. Арбітр зустрічі показав Карапетяну другу жовту картку і вилучив гравця. Однак повтори показали, що у цьому епізоді все було не так однозначно.

"Я дуже поважаю тебе за твої успіхи у футбольному житті, але це було ганебно", – звернувся Карапетян до Бонуччі через сторіс свого інстаграма.

Слід зазначити, що Карапетян забив перший гол у цьому матчі, а до його вилучення рахунок у грі був рівним.

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Теги
Євро-2020 Леонардо Бонуччі Леонардо Бонуччі Італія Італія Вірменія Вірменія Вірменія - Італія Александр Карапетян Александр Карапетян
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