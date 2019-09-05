Исторический рекорд сборной Италии в видеообзоре матча против Армении – 3:1

В первом матче 5-го тура отбора к Евро-2020 в группе J сборная Италии одержала непростую победу над Арменией.

Теперь "Скуадра Адзурра" владеет самой длительной серией без поражений в отборочных турнирах чемпионатов Европы, сообщает Gracenote Live.

Италия в большинстве дожала сборную Армении в отборе к Евро-2020

Италия не проигрывает в квалификации Евро в течение 35 матчей подряд (29 побед, 6 ничьих, 0 поражений). Последний раз итальянцы проигрывали в отборочном турнире Евро 6 сентября 2006-го года, когда на выезде уступили команде Франции со счетом 1:3.