toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Исторический рекорд сборной Италии в видеообзоре матча против Армении – 3:1

22:35 23 Читати українською
Исторический рекорд сборной Италии в видеообзоре матча против Армении – 3:1
Сборная Италии / фото из соцсетей

В первом матче 5-го тура отбора к Евро-2020 в группе J сборная Италии одержала непростую победу над Арменией.

11’ Александр Карапетян
45+1’ Александр Карапетян
 
Андреа Белотти 28’
Лоренцо Пеллегрини 77’
Андреа Белотти 80’
11’ Александр Карапетян
28’ Андреа Белотти
45+1’ Александр Карапетян
77’ Лоренцо Пеллегрини
80’ Андреа Белотти

Теперь "Скуадра Адзурра" владеет самой длительной серией без поражений в отборочных турнирах чемпионатов Европы, сообщает Gracenote Live.

Италия в большинстве дожала сборную Армении в отборе к Евро-2020

Италия не проигрывает в квалификации Евро в течение 35 матчей подряд (29 побед, 6 ничьих, 0 поражений). Последний раз итальянцы проигрывали в отборочном турнире Евро 6 сентября 2006-го года, когда на выезде уступили команде Франции со счетом 1:3.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя
16:00
1325
Теги
Италия Италия Армения Армения Видеоновости Евро-2020 Армения - Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
43
мин
Украина U-21
18:30
Финляндия U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук