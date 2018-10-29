Карабах – Ворскла: где смотреть матч Лиги Европы

Полтавская Ворскла сыграет против азербайджанского Карабаха на выезде в матче группового этапа Лиги Европы 2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок 3-го тура в группе E Лиги Европы Карабах – Ворскла состоится 25 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало встречи – в 19:55.

Карабах – Ворскла: анонс матча Лиги Европы

Матч Карабах – Ворскла смотреть онлайн в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" также проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что обе команды потерпели два поражения в стартовых двух турах. Полтавчане уступили лондонскому Арсеналу на выезде (2:4) и лиссабонскому Спортингу дома (1:2). В то же время Карабах проиграл два поединка с общим счетом 0:5.

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