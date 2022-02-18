Карабах подаст жалобу в УЕФА из-за поддержки Армении на матче с Марселем, информирует RMC Sport. В городе живет большая армянская диаспора. Ее представители пошли на игру Лиги конференций и публично высказали свою позицию.

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На трибунах появлялись баннеры "Арцах – это Армения", а также флаги Армении и армянского Арцаха. УЕФА может отреагировать на жалобу, поскольку поддерживает политический нейтралитет и запрещает подобные акции.

Напомним, что Азербайджан и Армения находятся в древней вражде из-за территории Нагорного Карабаха (Арцаха). В 2020-м страны вступили в активную фазу войны, длившуюся более месяца.