Карабах подасть скаргу в УЄФА через підтримку Вірменії на матчі з Марселем, інформує RMC Sport. У місті живе велика вірменська діаспора. Її представники пішли на гру Ліги конференцій і публічно висловили свою позицію.

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На трибунах з'являлися банери "Арцах – це Вірменія", а також прапори Вірменії та вірменського Арцаху. УЄФА може відреагувати на скаргу, адже підтримує політичний нейтралітет і забороняє подібні акції.

Нагадаємо, що Азербайджан і Вірменія перебувають у давній ворожнечі через територію Нагірного Карабаху (Арцаху). У 2020-му країни вступили в активну фазу війни, який тривала понад місяць.