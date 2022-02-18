Карабах поскаржиться УЄФА на вболівальників Марселя, які підтримували Вірменію під час матчу Ліги конференцій
Азербайджанський клуб вимагає покарати Олімпік Марсель за політичні лозунги на матчі єврокубків.
Карабах подасть скаргу в УЄФА через підтримку Вірменії на матчі з Марселем, інформує RMC Sport. У місті живе велика вірменська діаспора. Її представники пішли на гру Ліги конференцій і публічно висловили свою позицію.
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На трибунах з'являлися банери "Арцах – це Вірменія", а також прапори Вірменії та вірменського Арцаху. УЄФА може відреагувати на скаргу, адже підтримує політичний нейтралітет і забороняє подібні акції.
Нагадаємо, що Азербайджан і Вірменія перебувають у давній ворожнечі через територію Нагірного Карабаху (Арцаху). У 2020-му країни вступили в активну фазу війни, який тривала понад місяць.