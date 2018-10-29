Карабах – Ворскла: полтавчане полетели в Азербайджан на матч Лиги Европы

Сегодня утром делегация Ворсклы отлетела в Азербайджан, где полтавский клуб сыграет поединок 3-го тура Лиги Европы против Карабаха.

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко взял на матч против Карабаха 22-х футболистов, сообщает Команда№1.

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Вратари: Богдан Шуст, Александр Ткаченко;

Защитники: Александр Чижов, Ардин Даллку, Евгений Мартыненко, Андро Гиоргадзе, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Игорь Пердута, Артур, Тарас Сак;

Полузащитники: Вячеслав Шарпар, Александр Скляр, Артем Габелок, Наджиб Якубу, Павел Ребенок, Марьян Мысык, Владимир Одарюк;

Нападающие: Владислав Кулач, Юрий Коломоец, Карека, Михаил Сергейчук.

Из-за травм участие в матче Лиги Европы не смогут принять Александр Кобахидзе, Гегам Кадимян, Денис Васин и Дмитрий Кравченко. Ранее сообщалось, что хавбек полтавчан Артур также пропустит матч из-за повреждения, но бразилец находится в списке футболистов, которые полетели на поединок.

После 2-х матчей группового этапа Лиги Европы Ворскла занимает 3-ю строчку группы Е, опережая Карабах по разнице забитых и пропущенных мячей.

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