Бывший защитник Металлиста и Черноморца Александр Каплиенко подписал контракт с московским Торпедо, сообщает официальный сайт российского клуба.

Украинский защитник покинул Тамбов из-за задолженности по зарплате

24-летний украинец будет выступать в составе представителя страны-агрессора следующие 2,5 года. В новом клубе, к которому Александр присоединился на правах свободного агента, он будет играть в футболке под номером 25.

Напомним, последней командой Каплиенко был Тамбов, который он покинул из-за долгов по зарплате. Кроме российских коллективов Александр успел поиграть за Динамо Тбилиси, белорусские Смолевичи и турецкий Аланьяспор. В Украине защищал цвета запорожского Металлурга, харьковского Металлиста и одесского Черноморца. Тransfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

К слову, новый клуб Каплиенко после 26 туров идет четвертым во втором по силе дивизионе России.

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