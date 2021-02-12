Колишній захисник Металіста та Чорноморця Олександр Каплієнко підписав контракт з московським Торпедо, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

Український захисник покинув Тамбов через заборгованість по зарплаті

24-річний українець виступатиме за представника країни-агресора наступні 2,5 року. У новому клубі, до якого Олександр приєднався на правах вільного агента, він гратиме у футболці під номером 25.

Нагадаємо, останньою командою Каплієнка був Тамбов, який він покинув через борги по зарплаті. Окрім російських колективів Олександр встиг пограти за Динамо Тбілісі, білоруські Смолевичі та турецкий Аланьяспор. В Україні захищав кольори запорізького Металурга, харківського Металіста та одеського Чорноморця. Тransfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

До слова, новий клуб Каплієнка після 26 турів йде четвертим у другому за силою дивізіоні Росії.

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