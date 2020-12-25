Бывший защитник Металлиста и Черноморца Александр Каплиенко решил прекратить выступления в Тамбове.

Экс-звезда сборной России получил наказание за жестокое избиение арбитра

24-летний украинец покинул откровенного аутсайдера российской Премьер-лиги из-за долгов по зарплате, сообщает Matchtv.ru.

Каплиенко, который присоединился к "волкам" в феврале 2020 года ранее уже подавал жалобу в палату по разрешению споров РФС. В текущем сезоне Александр провел в чемпионате России 16 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи и 2 матча в Кубке страны.

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