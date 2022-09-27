"Я до сих пор не могу смириться с тем, что это была моя последняя игра за сборную, потому что я пытался сконцентрироваться на 90 минутах. Мы упустили большую возможность, хотя знали, что у нас есть шансы.

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Если мы посмотрим на то, откуда пришли, то должны поблагодарить Марко Росси, который вместе со своим штабом собрал команду, которая работает выше своих возможностей. Я надеюсь, что в следующие годы все наши молодые таланты окрепнут, и мы сможем продолжить этот путь. Огромное спасибо болельщикам, коллегам, персоналу. Мой тренерский экзамен будет уже в следующий понедельник. Я хотел бы, чтобы все поддерживали меня, чтобы я мог добиться успеха и в этом. Для меня наступает новый раздел, и я надеюсь, что он также будет полон положительного опыта", – цитирует 34-летнего Салая сайт УЕФА.

Добавим, что форвард дебютировал за сборную Венгрии в феврале 2009-го. С тех пор он наиграл 85 матчей и оформил 26 голов. Нынешним клубом Салая является Базель, контракт с которым рассчитан до следующего лета.

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