За тур до финиша Венгрия сенсационно возглавляла третью группу и претендовала на выход в финальную часть Лиги наций. Все решал домашний матч против Италии, которая оставалась единственным конкурентом мадьяр.

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Гулачи уже на первых минутах едва не повторил Шахтер, когда пропустил мяч между рук после простого удара – защитники остановили мяч на линии. В середине первого тайма Петер и его партнеры все же доигрались. Венгрия дважды подряд обрезалась на собственной половине, Ньонто опередил Гулачи, а Распадори поразил ворота.

Хозяева пытались разыгрывать мяч у собственных ворот, вытаскивая "Скуадру Адзурру" в прессинг, и затем разгоняли быстрые атаки. Ключевой персоной в такой игре был Собослай, включавший дриблинг и раздавал передачи в разрез. Замысел понятен, но он плохо работал из-за большого количества ошибок. Главным оружием Венгрии стали стандарты, которые остро выполнял тот же Собослай.

В начале второго тайма итальянцы чудом не пропустили – фантастику показал Доннарумма. Джиджи в первом эпизоде ​​потянул три острых удара и не позволил забить Адаму Салаю, который сегодня прощался со сборной Венгрии. А во втором эпизоде ​​голкипер взял удар в упор. Этим подвиги Доннаррумы не ограничились. Он также отреагировал на коварный рикошет после выстрела Стайлза.

Италия отбивалась, однако нашла момент, чтобы удвоить преимущество. Барелла покатил в штрафную на Кристанте, а прострел Брайана замкнул Димарко. Впоследствии левый латераль мог оформить дубль – мяч пролетел над перекладиной. Но двух голов Италии хватило для победы. "Скуадра" выиграла группу и вышла в плей-офф Лиги наций. Туда также вышли Хорватия и Нидерланды.

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