Италия уверенно одолела Венгрию и вышла в финал четырех Лиг наций. Смотрите видео голов и обзор встречи.

В первом тайме снова забил Распадори, который принес победу над англичанами. Венгры "наварили" у собственной штрафной, и нападающему Наполи оставалось четко отправить мяч в полупустые ворота.

Италия переиграла Венгрию и вышла в плей-офф Лиги наций – триумфальные полеты Доннаруммы

В дебюте второй половины произошла ключевая 2-минутка. На 50-й Доннарумма роскошным тройным сейвом не дал хозяевам сравнять счет, а на 52-й Димарко снял все вопросы. 0:2 – Венгрия завершила свой сказочный поход на втором месте "группы смерти", а Италия будет выступать в плей-офф Лиги наций.