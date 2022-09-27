"Я досі не можу змиритися з тим, що це була моя остання гра за збірну, тому що я намагався сконцентруватися на 90 хвилинах. Ми втратили велику можливість, хоча знали, що у нас є шанси.

Кінець головної казки Ліги націй у відеоогляді матчу Угорщина – Італія – 0:2

Якщо ми поглянемо на те, звідки прийшли, то маємо подякувати Марко Россі, який разом зі своїм штабом зібрав команду, яка працює понад своїх можливостей. Я сподіваюся, що в наступні роки всі наші молоді таланти змужніють, і ми зможемо продовжити цей шлях. Величезне спасибі вболівальникам, колегам, персоналу. Мій тренерський іспит буде вже наступного понеділка. Я хотів би, щоб усі підтримували мене, щоб я міг досягти успіху і в цьому. Для мене настає новий розділ, і я сподіваюся, що він також буде сповнений позитивним досвідом", – цитує 34-річного Салая сайт УЄФА.

Додамо, що форвард дебютував за національну збірну Угорщини у лютому 2009-го. Відтоді він награв 85 матчів та оформив 26 голів. Нинішнім клубом Салая є Базель, контракт з яким розрахований до наступного літа.

Італія переграла Угорщину та вийшла у плей-офф Ліги націй – тріумфальні польоти Доннарумми