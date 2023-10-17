Полузащитник Ливерпуля Харви Эллиот поделился эмоциями от матча со сборной Украины (2:3) в борьбе за выход на Евро-2025.

"Смешанные эмоции. Но хочу отметить наш характер и то, что мы не стушевались, смогли вернуться в игру после перерыва и забить два гола тяжелому сопернику.

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Не могу не гордиться ребятами, но в последней фазе игры мы потеряли концентрацию и поплатились за это.

Но честно, большое уважение Украине. Они были великолепными на протяжении матча и заслужили этот результат.

На стадионе была крутая атмосфера. Действительно круто видеть столько болельщиков в такой тяжелой ситуации для Украины. Мне кажется, они нашли свой голос – они пели от сердца и играли с вдохновением, отдали все силы. Большой респект им, они этого достойны. Мы все с ними и будем стоять с Украиной", – сказал Эллиот в послематчевом комментарии.

Напомним, сборная Украины U-21 после первого тайма побеждала Англию 2:0, однако после перерыва растеряла свое преимущество. Уже в добавленное время финальную точку поставил вышедший на замену Илья Квасница, принеся "сине-желтым" сенсационную победу над действующими чемпионами Европы.

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