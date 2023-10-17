Півзахисник Ліверпуля Харві Елліот поділився емоціями від матчу зі збірною України (2:3) у боротьбі за вихід на Євро-2025.

"Змішані емоції. Але хочу відзначити наш характер і те, що ми не знітилися, змогли повернутися у гру по перерві і забити два голи важкому супернику.

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Не можу не пишатися хлопцями, але в останній фазі гри ми загубили концентрацію і поплатилися за це.

Але чесно, велика повага Україні. Вони були чудовими протягом матчу і заслужили на цей результат.

На стадіоні була крута атмосфера. Дійсно круто бачити стільки вболівальників в такій важкій ситуації для України. Мені здається, вони знайшли свій голос – вони співали від серця і грали з пристрастю, віддали всі сили. Великий респект їм, вони цього достойні. Ми всі з ними і будемо стояти з Україною", – сказав Елліот у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, збірна України U-21 після першого тайму перемагала Англію 2:0, однак по перерві розгубила свою перевагу. Вже у доданий час фінальну крапку поставив Ілля Квасниця, який вийшов на заміну, принісши "синьо-жовтим" сенсаційну перемогу над чинними чемпіонами Європи.

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