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Капитан Ливерпуля создает многомиллионный фонд для борьбы с коронавирусом

19:09 10 Читати українською
Капитан Ливерпуля создает многомиллионный фонд для борьбы с коронавирусом
Джордан Хендерсон / Reuters

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон присоединился к активной борьбе с пандемией коронавируса.

Хендерсон обсудил идею по созданию благотворительного фонда с капитанами клубов английской Премьер-лиги и заручился их поддержкой, сообщает The Times.

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Отмечается, что футболисты всех клубов АПЛ пожертвуют деньги в созданный Хендерсоном фонд, а сумма переведенных средств составит несколько миллионов фунтов.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал футболистов клубов АПЛ помочь в борьбе с коронавирусом, и согласиться на снижение зарплат.

Напомним, что сейчас последний матч АПЛ произошел еще 9 марта. В Соединенном Королевстве на 3 апреля зафиксировано 33718 случаев заболевания коронавирус, 2921 из них – летальные.

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Теги
коронавирус Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Ливерпуль Ливерпуль Англия
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