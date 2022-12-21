ЧМ-2022 стал последним турниром для 36-летнего мексиканца в составе национальной команды. Для Гуардадо это был пятый чемпионат мира, в котором он участвовал. Шестого не будет.

Бензема может вернуться в сборную Франции при одном условии

Андрес решил завершить карьеру в сборной, о чем уже сообщил президенту федерации Йону Де Луизе. По информации AS, Гуардадо готов сделать только одно исключение – если ему организуют прощальный матч.

К слову, опытный полузащитник является рекордсменом сборной Мексики, сыграв самое большое количество матчей – 181. Трижды становился обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ.

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