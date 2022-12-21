ЧС-2022 став останнім турніром для 36-річного мексиканця у складі національної команди. Для Гуардадо це був п'ятий чемпіонат світу, в якому він брав участь. Шостого не буде.

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Андрес вирішив завершити кар'єру в збірній, про що вже повідомив президенту федерації Йону Де Луїзі. За інформацією AS, Гуардадо готовий зробити лише одне виключення – якщо для нього організують прощальний матч.

До слова, досвідчений півзахисник є рекордсменом збірної Мексики, зігравши найбільшу кількість матчів – 181. Тричі ставав володарем Золотого кубка КОНКАКАФ.

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