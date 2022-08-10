Серба намагалися пограбувати, коли він виходив з автомобіля біля свого будинку в Амстердамі, інформує Telegraaf.

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Тадіча перестріли двоє озброєних людей у шоломах, які, ймовірно, хотіли забрати дорогий годинник. Лідер Аякса відразу зрозумів недобрі наміри "гостей" і почав тікати, але його таки наздогнали. Почалася бійка, в якій 33-річний Душан зміг підняти візор шолома і вдарити в голову одного зі зловмисників. Зрештою, серб вирвався і сховався в закладі неподалік. Наслідки зіткнення для футболіста – легка травма руки та розірваний одяг.

Додамо, що Тадіч вже встиг провести 2 матчі у новому сезоні і вразити ворота Фортуни Сіттард. Атакувальний хавбек захищає кольори Аякса з 2018 року.

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