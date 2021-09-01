Главный тренер французов Дидье Дешам был вынужден произвести замену в составе сборной перед сентябрьскими матчами отбора на ЧМ-2022.

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Хавбек Челси Н'Голо Канте вернется в свой клуб. У 30-летнего футболиста повреждение левой лодыжки, которое не позволит сыграть в ближайших матчах. В расположение сборной Франции уже прибыл полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо, сообщает официальный сайт FFF.

К слову, уже сегодня, 1 сентября, сборная Франции сыграет против Боснии и Герцеговины, а через три дня будет гостить в Киеве. В данный момент "Ле блё" возглавляют группу D.

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