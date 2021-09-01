Головний тренер французів Дідьє Дешам був змушений внести зміни у складі збірної перед вересневими матчами відбору на ЧС-2022.

Яремчук – про свій шедевр Казахстану: Можна сказати, що цей гол нікому не потрібен

Хавбек Челсі Н'Голо Канте повернеться у свій клуб. У 30-річного футболіста ушкодження лівої гомілки, яке не дозволить зіграти у найближчих матчах. У розташування збірної Франції вже прибув півзахисник Ювентуса Адріен Рабйо, повідомляє офіційний сайт FFF.

До слова, вже сьогодні, 1 вересня, збірна Франції зіграє проти Боснії та Герцеговини, а через три дні гостюватиме у Києві. Наразі "Ле бльо" очолюють групу D.

Україна втратила перемогу над Казахстаном у матчі відбору ЧС-2022 – драматичний провал у дебюті Петракова і Сікана