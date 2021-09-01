Канте пропустить матчі збірної Франції через травму – наступний суперник України вже зробив заміну в заявці
Півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте змушений покинути розташування національної команди.
Головний тренер французів Дідьє Дешам був змушений внести зміни у складі збірної перед вересневими матчами відбору на ЧС-2022.
Яремчук – про свій шедевр Казахстану: Можна сказати, що цей гол нікому не потрібен
Хавбек Челсі Н'Голо Канте повернеться у свій клуб. У 30-річного футболіста ушкодження лівої гомілки, яке не дозволить зіграти у найближчих матчах. У розташування збірної Франції вже прибув півзахисник Ювентуса Адріен Рабйо, повідомляє офіційний сайт FFF.
До слова, вже сьогодні, 1 вересня, збірна Франції зіграє проти Боснії та Герцеговини, а через три дні гостюватиме у Києві. Наразі "Ле бльо" очолюють групу D.
Україна втратила перемогу над Казахстаном у матчі відбору ЧС-2022 – драматичний провал у дебюті Петракова і Сікана