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Канте подписал новый контракт с Челси

10:40 33 Читати українською
Канте подписал новый контракт с Челси
Н'Голо Канте продлил контракт с Челси / фото: ФК Челси

Челси объявил о подписании нового соглашения с хавбеком Н'Голо Канте. Француз будет выступать на Стэмфорд Бридж еще 5 лет.

Н'Голо Канте официально продлил контракт с Челси. Новое соглашение 27-летнего француза рассчитано до лета 2023 года, информирует официальный сайт лондонского клуба.

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Ранее сообщалось, что после подписания контракта Канте получит самую большую зарплату в Челси. Предварительное соглашение француза действовало до 2021 года.

Канте выступает за Челси с 2016 года, перейдя из Лестера. В составе лондонцев хавбек стал чемпионом АПЛ и победителем Кубка Англии. В текущем сезоне Канте провел 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

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