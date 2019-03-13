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Челси хочет сохранить Канте, на которого нацелился Реал

13:27 83 Читати українською
Челси хочет сохранить Канте, на которого нацелился Реал
Н'Голо Канте / ФК Челси

Лондонский Челси стремится удержать в своем составе хавбека Н'Голо Канте, которого хочет приобрести Реал.

Челси настроен сохранить в своем составе на следующий сезон опорника Н'Голо Канте, сообщает ESPN.

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Ранее была информация, что француз является приоритетной трансферной целью старого-нового главного тренера Реала Зинедина Зидана. Также "сливочные" охотятся на Эдена Азара.

Напомним, осенью хавбек продлил контракт с "синими" на 5 лет. Он перешел в Челси из Лестера летом 2016 года.

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