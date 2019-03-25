Канте не хоче переходити в Реал

Опорний півзахисник Челсі Н'Голо Канте заявив, що всі його думки пов'язані з майбутнім в англійському клубі.

Нещодавно повідомлялось, що в трансфері Канте зацікавлений не тільки Реал, але й ПСЖ та Ювентус. Однак опорний півзахисник відхилив ці чутки.

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"Сьогодні я в Челсі і всі чутки для мене не мають значення. Мене кличе Зідан? Нічого, це не важливо. Я зосереджений на кар'єрі в Челсі", – сказав Н'Голо в інтерв'ю виданню М6.

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Нагадаємо, що француз вже третій сезон виступає за Челсі і має довгостроковий контракт терміном до 2023 року.