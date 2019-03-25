Канте не хоче переходити в Реал

Іспанія — 14:30 389
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Реал готовий запропонувати 280 млн євро за Мбаппе, – France Football
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"Навіть не варто пробувати?" – люксембурзькі ЗМІ песимістично налаштовані перед матчем проти України, але вірять у дивоЄвро-2020 — 13:37 1130
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Рекордна перемога в історії та сенсаційне фіаско – як грала збірна України проти карликових країнЄвро-2020 — 13:15 2590
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