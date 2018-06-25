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Канселу перейдет в Ювентус в течении 48 часов

24 июня 16:24 83 Читати українською
Канселу перейдет в Ювентус в течении 48 часов
Жоау Канселу / Getty Images

Защитник Валенсии Жоау Канселу вскоре должен стать игроком туринского Ювентуса.

Итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщает, что Ювентус близок к завершению трансфера португальского защитника Жоау Канселу.

Футболист прилетит в Турин для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "бьянконери".

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Юве договорился с Валенсией о сумме 38 миллионов евро, но только 10-12 из них "летучие мыши" получат сразу, остальную часть "старая синьора" выплатит в течении следующих 3 лет.

Сезон 2017/2018 Канселу провел на правах аренды в Интере, но "нерадзурри" не смогли выкупить игрока из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

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