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Канселу перейде в Ювентус протягом 48 годин

24 червня 16:24 278 Читать на русском
Канселу перейде в Ювентус протягом 48 годин
Жоау Канселу / Getty Images

Захисник Валенсії Жоау Канселу невдовзі має стати гравцем туринського Ювентуса.

Італійське видання Gazzetta dello Sport повідомляє, що Ювентус близький до завершення трансферу португальського захисника Жоау Канселу.

Футболіст прилетить у Турин для проходження медичного обслідування та підписання контракту з "б'янконері".

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Юве домовився з Валенсією про суму 38 мільйонів євро, але тільки 10-12 з них "кажани" отримають одразу, іншу частину "стара синьйора" виплатить протягом наступних 3 років.

Сезон 2017/2018 Канселу провів на правах оренди в Інтері, але "нерадзуррі" не змогли викупити гравця через проблеми з фінансовим фейр-плей.

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