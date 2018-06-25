Канселу перейде в Ювентус протягом 48 годин

Захисник Валенсії Жоау Канселу невдовзі має стати гравцем туринського Ювентуса.

Італійське видання Gazzetta dello Sport повідомляє, що Ювентус близький до завершення трансферу португальського захисника Жоау Канселу.

Футболіст прилетить у Турин для проходження медичного обслідування та підписання контракту з "б'янконері".

Емре Джан став гравцем Ювентуса

Юве домовився з Валенсією про суму 38 мільйонів євро, але тільки 10-12 з них "кажани" отримають одразу, іншу частину "стара синьйора" виплатить протягом наступних 3 років.

Сезон 2017/2018 Канселу провів на правах оренди в Інтері, але "нерадзуррі" не змогли викупити гравця через проблеми з фінансовим фейр-плей.