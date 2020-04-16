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Каннаваро озвучил заветнейшую мечту в футболе

16:06 1 Читати українською
Каннаваро озвучил заветнейшую мечту в футболе
Фабио Каннаваро / Xinhua

Главный тренер китайского Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро признался, что однажды стремится возглавить родной клуб на родине.

"Пять лет назад я начал тренировать и мечтаю когда поработать в отличной команде. Наполи - одна из них. Мне посчастливилось поиграть под руководством лучших тренеров последних 50 лет, и я надеюсь от каждого из них что-то взять.

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Надеюсь, что в тот день, когда я решу вернуться в Европу, буду готов к этому. Я всегда тосковал по Неаполю, я уехал оттуда в 21, но очень близок к этому городу. Я жил во многих городах по всему миру, но в конце концов окажусь в Неаполе. Я мечтал стать символом Наполи, когда был ребенком", – рассказал специалист в интервью Sport Mediaset.

К слову, Фабио Каннаваро является воспитанником Наполи, но на топ-уровень вышел в Парме. Также он защищал цвета Интера, Ювентуса, мадридского Реала и Аль-Ахли. Кроме Гуанчжоу Эвергранд итальянец также тренировал Аль-Наср, Тяньцзинь Цюаньцзянь и сборную Китая.

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Теги
Наполи Наполи Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд Италия Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро
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