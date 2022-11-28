В заяві зазначається про дисциплінарне порушення з боку Андре Онана.

Федерація футболу Камеруну, президентом якої є Самюель Ето'О, випустила офіційну заяву щодо усунення воротаря Андре Онана від ЧС-2022. У своїй заяві камерунська федерація висловила беззаперечну підтримку головному тренеру збірної Рігобер Сонг.

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"Федерація футболу Камеруну заявляє про повну підтримку головного тренера та його тренерського штабу у питанні політики недопущення дисциплінарних порушень", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Онана не було включено до заявки збірної Камеруну на матч із Сербією через конфлікт із тренером. Після матчу з Сербією Рігобер Сонг заявив, що Онана, як і раніше, є частиною групи, і що тільки воротарю Інтера вирішувати, як вдіяти в цій ситуації.

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