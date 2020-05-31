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Камавинга сделал выбор между Реалом, ПСЖ и Ювентусом

17:37 17 Читати українською
Камавинга сделал выбор между Реалом, ПСЖ и Ювентусом
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Хавбек Ренна Эдуардо Камавинга определился, где хочет продолжить карьеру.

Француз ангольского происхождения дал принципиальное согласие на переход в Реал, информирует AS.

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Хавбеку нравится перспектива играть за "сливочных" под руководством Зинедина Зидана. Тренер Реала также не прочь пригласить Камавингу, поскольку договориться с Манчестер Юнайтед по Погба кажется невозможным. Впрочем, Ренн хочет сохранить свою 17-летнюю звезду для выступления в следующей Лиге чемпионов. Французский клуб готов начинать переговоры только с 50 млн евро. На игрока также претендуют ПСЖ и Ювентус, однако их шансы оцениваются ниже, чем у Реала.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Камавинга провел 25 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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