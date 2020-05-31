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Камавінга зробив вибір між Реалом, ПСЖ і Ювентусом

17:37 514 Читать на русском
Камавінга зробив вибір між Реалом, ПСЖ і Ювентусом
Едуардо Камавінга / Getty Images

Хавбек Ренна Едуардо Камавінга визначився, де хоче продовжити кар'єру.

Француз анголського походження дав принципову згоду на перехід в Реал, інформує AS.

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Хавбеку подобається перспектива грати за "вершкових" під керівництвом Зінедіна Зідана. Тренер Реала також не проти запросити Камавінгу, оскільки домовитись з Манчестер Юнайтед щодо Погба здається неможливим. Втім, Ренн хоче зберегти свою 17-річну зірку для виступу в наступній Лізі чемпіонів. Французький клуб готовий розпочинати переговори лише з 50 млн євро. На гравця також претендують ПСЖ і Ювентус, однак їхні шанси оцінюються нижче, ніж у Реала.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Камавінга провів 25 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Реал підписує бестію за 60 млн – грамотніший за чемпіонів світу та загроза для фаворита Зідана, але має один недолік

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Теги
Іспанія Трансфери Зінедін Зідан Зінедін Зідан Трансфери Реал Мадрид Едуардо Камавінга Едуардо Камавінга Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Ренн Ренн
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