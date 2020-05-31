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Хавбек Ливерпуля отказался переходить в Реал – причиной стал постыдный поступок Рамоса

16:44 105 Читати українською
Хавбек Ливерпуля отказался переходить в Реал – причиной стал постыдный поступок Рамоса
Харви Эллиот / Getty images

Полузащитник Ливерпуля Харви Эллиот рассказал, что был близок к переходу в мадридский Реал.

51’ Карим Бензема
64’ Гарет Бейл
83’ Гарет Бейл
 
Садио Мане 55’
51’ Карим Бензема
55’ Садио Мане
64’ Гарет Бейл
83’ Гарет Бейл

Перед тем, как перебраться в Ливерпуль прошлым летом, юный англичанин посетил расположение Реала, который тоже хотел подписать игрока, у которого завершался контракт с Фулхэмом, сообщает The Athletic.

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Мадридцы устроили Эллиоту экскурсию Сантьяго Бернабеу, клубным музеем и тренировочной базой. Финальным ивентом должна была стать встреча тинейджера с капитаном "сливочных" Серхио Рамосом. Реал надеялся, что легендарный игрок сможет окончательно уговорить Харви выбрать Мадрид.

Однако, именно с этим Королевский клуб сильно просчитался, ведь англичанин отказался от встречи. "Нет, все в порядке, спасибо, но не нужно. Он мне не нравится после того, что он сделал с Мохамедом Салахом", – ответил Эллиот.

Напомним, во время киевского финала Лиги чемпионов в Киеве вингер Ливерпуля получил травму на 31-й минуте встречи при падении, которому поспособствовал Серхио Рамос. Салах не смог продолжить матч, а Реал одержал победу со счетом 3:1.

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