Таварес перейдет в Динамо на правах аренды с возможностью последующего выкупа, – СМИ

Защитник Сан-Паулу Жуниор Таварес близок к переходу в киевское Динамо.

21-летний защитник перейдет в киевский клуб на правах аренды с возможностью выкупа, сообщает Tricolornaweb.

По информации издания, срок контракта рассчитан на один год, а сумма сделки пока не сообщается.

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За свою карьеру Таварес успел поиграть за бразильские Гремио, Жоинвиль и Сан-Паулу. В составе последних, куда Таварес перебрался в 2016 году, он провел 57 матчей во всех турнирах.