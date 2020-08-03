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Кальяри сменил спортивного директора

22:30 - Читати українською
Кальяри сменил спортивного директора
Пьерлуиджи Карта / ФК Кальяри

Итальянский Кальяри провел еще одно кадровое изменение в структуре клуба. После замены главного тренера настал черед должности спортивного директора.

Марчелло Карли ушел с должности спортивного директора, сообщает официальный сайт клуба.

Ди Франческо возглавил Кальяри

Его место занял Пьерлуиджи Карта. Он будет совмещать обязанности спортдира и координатора молодежной системы островитян. Это изменение в административной структуре Кальяри состоялось спустя несколько часов после назначения Эусебио Ди Франческо на должность главного тренера команды.

К слову, в сезоне 2019/20 Кальяри занял лишь 14-е место в Серии А, хотя находился среди лидеров после первой трети кампании.

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