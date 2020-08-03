Кальярі змінив спортивного директора

Італійський Кальярі провів ще одну кадрову зміну в структурі клубу. Після заміни головного тренера настала черга посади спортивного директора.

Марчелло Карлі пішов з посади спортивного директора, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ді Франческо очолив Кальярі

Його місце посів П'єрлуїджі Карта. Він поєднуватиме обов'язки спортдира та координатора молодіжної системи острів'ян. Ця зміна в адміністративній структурі Кальярі відбулася за кілька годин після призначення Еусебіо Ді Франческо на посаду головного тренера команди.

До слова, в сезоні 2019/20 Кальярі посів лише 14-те місце в Серії А, хоча перебував серед лідерів після першої третини кампанії.

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