toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО ІГОР СУРКІС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Кальярі змінив спортивного директора

22:27 - Читать на русском
Кальярі змінив спортивного директора
П'єрлуїджі Карта / ФК Кальярі

Італійський Кальярі провів ще одну кадрову зміну в структурі клубу. Після заміни головного тренера настала черга посади спортивного директора.

Марчелло Карлі пішов з посади спортивного директора, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ді Франческо очолив Кальярі

Його місце посів П'єрлуїджі Карта. Він поєднуватиме обов'язки спортдира та координатора молодіжної системи острів'ян. Ця зміна в адміністративній структурі Кальярі відбулася за кілька годин після призначення Еусебіо Ді Франческо на посаду головного тренера команди.

До слова, в сезоні 2019/20 Кальярі посів лише 14-те місце в Серії А, хоча перебував серед лідерів після першої третини кампанії.

Динамо запрошувало російських тренерів, Ліверпуль пробивав дно, Мессі мріяв про дітей – коли Серію А вигравав не Ювентус

blog_ava
Десна остаточно визначилась, де проводитиме домашні матчі Ліги Європи
09:18
8827
Теги
Італія Кальярі Кальярі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
20
год
:
12
хв
Байєр
19:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук