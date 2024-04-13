"Он мне говорил: "Надо тебе восстановиться, за дубль несколько матчей сыграть". И вот в дубле я все время и провел, по сути.

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Про нагрузку ничего не могу сказать, потому что на сборы при нем я, кажется, не ездил. Помню "Камон плей" и вот все эти моменты типа "А я бы забил".

Ну, наверное, может себе позволить такие высказывания обладатель "Золотого мяча", легендарный футболист", – сказал Калитвинцев в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Владислав – воспитанник Динамо. На контракте в киевском клубе находился с 2009 по 2018 годы, однако за основу "бело-синих" провел лишь 14 матчей (выступая преимущественно в арендах). Ныне 31-летний хавбек защищает цвета Александрии.

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