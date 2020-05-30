Калітвінцев: Просто тренувати Динамо я не піду

Екс-тренер збірної України Юрій Калітвінцев поділився своїми тренерськими амбіцями.

"У куларах я вже кілька років регулярний претендент на посаду головного тренера київського Динамо. Зрештою, кулуарні розмови – це право щось писати. Іноді буває, що в якомусь клубі немає тренера, і пишуть, що його може очолити Юрій Калітвінцев. Але потім дивишся, а там вже з'явився тренер. І тоді я ставлю собі питання з претензією на гумор: "Що, мною лякають?". Але мною лякати не варто, я не той тренер, за допомогою якого це потрібно робити.

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Коли працював у національній збірній, завжди в неї "сватали" Марчело Ліппі. Як тільки починався збір, одразу з'являлася інформація про Ліппі. Що ж стосується запрошення в Динамо, то скажу так: я міг сидіти в Динамо-2 довго або бути помічником головного тренера команди, чекаючи, поки сам займу цю посаду. Але я вибрав інший шлях, який дозволив би зробити так, що якби мене запросили у клуб рівня Динамо, то я був би готовий до цього.

У мене абсолютно немає бажання тренувати київське Динамо. Зате у мене є бажання чогось досягти з цим клубом. Багато тренерів кажуть, що із задоволенням би там попрацювали. А для чого? Для трудової книжки, свого резюме і слів "Я тренував київське Динамо. У мене було величезне бажання, яке збулося"? Їхнє право так говорити. Якщо надійде пропозиція від Динамо, коли у команди не буде наставника на тренерській лаві, то подумаю, чи зможу я досягти з командою якихось успіхів. Але просто тренувати я не піду", – сказав Калітвінцев у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, Юрій розпочав тренерську діяльність у Закарпатті у 2001 році. Згодом працював зі збірною України U-19, з якою став переможцем чемпіонату Європи. Був асистентом Мирона Маркевича у головній збірній та виконуючим обов'язки наставника "синьо-жовтих". На клубно рівні встиг потренувати Динамо-2 та російські Волгу і московське Динамо.

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