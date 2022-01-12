Калитвинцев решил покинуть Десну, так как не получал зарплату в течение пяти месяцев, сообщает meta-ratings.

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Этим вопросом будут заниматься юридические службы обоих клубов и УАФ. Отмечается, что Десна должна Калитвинцеву около 50 тысяч евро.

Калитвинцев выступал за Десну с 2019 года, а перед этим поиграл за Арсенал, Зорю, Черноморец, Слован Либерец и Динамо. В первой части сезона 2021/22 сыграл 17 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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