Калітвінцев покинув Десну через заборгованість за 5 місяців – гравцю винні чималу суму
17:18 - Читать на русском
Півзахисник Олександрії Владислав Калітвінцев мав вагомі причини покинути Десну.
Калітвінцев вирішив покинути Десну, оскільки не отримував зарплату протягом п'яти місяців, повідомляє meta-ratings.
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Цим питанням займатимуться юридичні служби обох клубів та УАФ. Зазначається, що Десна винна Калітвінцеву близько 50 тисяч євро.
Калітвінцев виступав за Десну з 2019 року, а перед тим пограв за Арсенал, Зорю, Чорноморець, Слован Ліберец і Динамо. У першій частині сезону 2021/22 зіграв 17 матчів, забив 3 голи і віддав 4 асисти.
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