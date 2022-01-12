Калітвінцев вирішив покинути Десну, оскільки не отримував зарплату протягом п'яти місяців, повідомляє meta-ratings.

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Цим питанням займатимуться юридичні служби обох клубів та УАФ. Зазначається, що Десна винна Калітвінцеву близько 50 тисяч євро.

Калітвінцев виступав за Десну з 2019 року, а перед тим пограв за Арсенал, Зорю, Чорноморець, Слован Ліберец і Динамо. У першій частині сезону 2021/22 зіграв 17 матчів, забив 3 голи і віддав 4 асисти.

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